Conmebol divulga tabela detalhada dos primeiros jogos das Eliminatórias

Lucas Figueiredo/CBF Técnico Tite convocou 23 jogadores para enfrentar Bolívia e Peru dias 9 e 13 de outubro

As seleções já sabem exatamente quando começam a jogar as Eliminatórias Sul-Americanas para Copa do Mundo Catar 2022. A Conmebol divulgou nesta segunda-feira (21) o detalhamento das duas primeiras rodadas da competição que começa em outubro. Ao todo, serão 18 rodadas até a definição das quatro seleções que entram diretamente na Copa e uma quinta que disputa repescagem.

O Brasil começa contra a Bolívia em São Paulo e depois joga contra o Peru em Lima.Para os jogos, o técnico Tite convocou 23 jogadores na última sexta-feira. Destes, apenas cinco jogam em clubes do Brasil, com destaque para a primeira convocação de Gabriel Menino, do Palmeiras. Os goleiros Santos, do Athletico-PR e Weverton, do Palmeiras, o zagueiro Rodrigo Caio, do Flamengo e o meia Éverton Ribeiro, do Flamengo, completam essa lista.

Primeira rodada

Eliminatórias começam no dia 8 de outubro, uma quinta-feira, com três jogos. Em Assunção, às 18h30 (MS), o Paraguai recebe o Peru. Às 18h45 (MS), Uruguai e Chile se enfrentam em Montevideo. O último jogo da noite acontece em Buenos Aires, às 20h10 (MS), entre Argentina e Equador.

Na sexta-feira, dia 9, duas partidas completam a rodada. Em Barranquilla, às 17h30 (MS), a Colômbia enfrenta a Venezuela. Na Neo Química Arena, em São Paulo, às 20h30 (MS), o Brasil joga contra a Bolívia.

Segunda rodada

As seleções voltam a campo para a rodada seguinte no dia 13, terça-feira. Às 15h (MS) jogam Bolívia e Argentina em La Paz e ainda Equador e Uruguai em Quito. Em Merida, às 17h (MS), a Venezuela recebe o Paraguai. Às 19h (MS), Chile e Colômbia jogam em Santiago. Mais uma vez o Brasil encerra a rodada. A Seleção joga às 20h15 (MS), em Lima, contra o Peru.