Começa nesta terça a Copa do Nordeste

A Copa do Nordeste volta com tudo nesta semana, ao todo são 16 equipes que se enfrentarão a partir desta terça-feira (21). A abertura do ‘Nordestão” será às 19h, no estádio Frei Epifânio, o Imperatriz recebe o CRB no Maranhão.



Os times são: Do grupo A, Sport, Bahia, Fortaleza, CRB, Botafogo-PB, ABC, River-PI e Freipaulistano-SE; Do grupo B, Náutico, Santa Cruz, Vitória-BA, Ceará, CSA, América-RN, Confiança e Imperatriz-MA.



Confira os próximos jogos:



Terça-feira (21) às 19h Imperatriz x CRB



Quinta-feira (23) às 19h Náutico x River-PI



Sábado (25) às 16h Santa Cruz x Bahia, Vitória x Fortaleza, CSA x Sport, América x Botafogo-PB e Confiança e ABC