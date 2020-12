Chapecoense e América disparam e dominam Série B do Brasileiro

Márcio Cunha/AGIF/CBF Chapecoense caminha bem para o retorno à primeira divisão

A 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro teve quatro partidas neste sábado (12). A líder Chapecoense-SC venceu o CRB-AL, enquanto o vice-líder América-MG também garantiu mais três pontos ao bater o Paraná Clube-PR. Juventude-RS e Figueirense-SC também tiveram saldo positivo em seus respectivos confrontos. Confira os detalhes:

Chapecó

Na Arena Condá, a líder Chapecoense recebeu o CRB e venceu por 3 a 2, chegando agora a 57 pontos. O Verdão do Oeste abriu dois gols de vantagem ainda no primeiro tempo da partida. Logo aos dois minutos, Anselmo Ramon deixou Mike na cara do gol, que bateu na saída do goleiro Douglas Borges para abrir o placar. Logo depois, a jogada se inverteu. Mike deu boa assistência, e Anselmo Ramon mandou uma bomba de fora da área para ampliar.

Na volta do intervalo, o Galo descontou com Wesley, de pênalti, e empatou com Lucão do Break, que subiu entre os zagueiros da Chape para fazer 2 a 2. Depois, aos 35, Foguinho – que acabara de entrar – recebeu na entrada da área, avançou e tocou por cima de Douglas Borges para garantir a vitória catarinense. Com a derrota, o CRB segue com 34 pontos, na 13ª posição da tabela da Série B.

Belo Horizonte

Jogando em casa, no Independência, o América-MG venceu o Paraná por 1 a 0 e segue de olho na liderança da Série B. Com o resultado, o Coelho aparece no segundo lugar da tabela de classificação, agora com 53 pontos – apenas quatro atrás da líder Chapecoense. O Tricolor, com 29, acabou entrando na zona de rebaixamento e agora está na 17ª posição.

O único gol da partida saiu aos 33 minutos do segundo tempo, quando Clayson chegou bem na grande área e aproveitou cruzamento para mandar a bola para o fundo das redes e garantir a vitória magra para o time mineiro.

Aracaju

No Batistão, o Juventude visitou o Confiança e garantiu a vitória por 1 a 0, que o colocou no G-4 da competição. Após três jogos sem triunfar, o Alviverde agora soma 46 pontos e ocupa o terceiro lugar na tabela de classificação. O time sergipano, com 39, é o décimo colocado.

O gol da vitória gaúcha foi marcado aos 40 minutos do primeiro tempo. O estreante Everton aproveitou sobra na área após cobrança de falta e mandou rasteiro para abrir o placar.

Florianópolis

No Orlando Scarpelli, o Figueirense conquistou uma importante vitória na luta contra a zona de rebaixamento. Com gol do zagueiro Guilherme Thiago, que cabeceou para o fundo das redes após cobrança de escanteio, o time catarinense bateu o Cuiabá por 1 a 0 e deixou o Z4. Agora com 31 pontos, o Figueira é o 16º colocado na tabela de classificação. O Dourado, com 44, ocupa o sexto lugar.