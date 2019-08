Bruno Henrique resolve e Flamengo vence Inter pela Libertadores

Alexandre Vidal/CR Flamengo Bruno Henrique, em excelente fase, resolveu a questão com dois gols no segundo tempo

O Flamengo deu nesta quarta-feira (21) um passo considerável para chegar à semifinal da Libertadores. Pela rodada de ida das quartas de final, no Rio de Janeiro, o Rubro-Negro fez 2 a 0 no Internacional e abriu boa vantagem para o jogo de volta. Em um jogo complicado e com poucas chances, o atacante Bruno Henrique resolveu a questão em um intervalo de quatro minutos, já no segundo tempo.

Os dois times voltam a se enfrentar no dia 28, no Estádio Beira-Rio e, mesmo se sofrer uma derrota simples – um gol de diferença - por qualquer placar, o Flamengo avança. Ao Colorado resta devolver o placar para levar a disputa para os pênaltis ou emplacar três gols de vantagem para se classificar.

O jogo

O Maracanã estava lotado, com mais de 66 torcedores que viram o Flamengo ter o domínio da partida, mas sem levar muito perigo ao gol do Inter, que tentava, com sucesso, manter o adversário longe de sua área. Mesmo assim, os cariocas assustaram em dois chutes de fora da área, com Everton Ribeiro e Bruno Henrique. E, na chance mais clara, com Gabigol. Nos três lances, o goleiro Marcelo Lomba salvou o Inter.

No segundo tempo, o Flamengo voltou com Gerson na vaga de Arrascaeta e cresceu no jogo. E foi do pé dele que saiu o primeiro gol. Aos 29 minutos, após ótimo contra-ataque, o meia serviu Bruno Henrique que, sem goleiro, empurrou para a rede. Aos 33 minutos, foi a vez de Gabigol servir BH. O atacante recebeu e bateu de direita no canto de Marcelo Lomba, ampliando para 2 a 0. Pouco depois, Bruno Henrique apareceu de novo, se livrou de Lomba e, se ângulo, rolou para Gabriel, mas o atacante furou de frente para o gol, desperdiçando a chance de, virtualmente, carimbar a classificação. Mesmo assim a torcida comemorou a excelente vitória e a boa vantagem conquistada.