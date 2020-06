Brasileiro confirma participação no mundial da Moto-E

A organização do Mundial de Moto-E divulgou nesta quinta-feira (11) o calendário 2020 após os adiamentos causados pela pandemia do coronavírus. A temporada terá início no próximo dia 19 de julho, com uma prova na pista espanhola de Jerez de la Frontera, encerrando-se em 11 de outubro no traçado francês de Le Mans.

Assessoria/Jesus Robledo Granado gostou das pistas escolhidas para 2020





Esta pode ser uma temporada especial para os fãs brasileiros da motovelocidade. O paulista Eric Granado, que completou 24 anos ontem (10), é um dos principais nomes da categoria, podendo conquistar o título mundial para o país. Com a campanha de 2020, Granado busca seu 13º título de campeão na carreira, sendo o piloto brasileiro com mais títulos internacionais na história da motovelocidade, com vitória em cinco campeonatos.



Ao todo, e em função da situação atual da pandemia na Europa, as etapas serão disputadas em apenas três traçados: Jerez, Le Mans e a italiana Misano, que receberá três provas. As demais pistas realizarão dois GPs cada uma. Granado aprovou a escolha das pistas. “Pessoalmente eu acho que todos nós que estamos envolvidos com o campeonato temos que ficar muito felizes quando voltarmos às atividades. Muita gente está impedida de trabalhar e isso neste momento é um privilégio, especialmente se pensarmos no mundo esportivo”, resume ele. “Sobre as pistas escolhidas, vários fatores influenciaram, mas o principal certamente foram as condições sanitárias locais. E juntando isso à qualidade desses traçados, acho que são ótimas escolhas. Teremos um bom campeonato”, comentou o brasileiro, que defenderá a equipe Avintia Esponsorama.



Domínio - Eric Granado também avaliou seu potencial e o da equipe em cada circuito de 2020. “Fizemos os testes oficiais este ano em Jerez e fomos muito bem”, comenta ele, lembrando que dos três dias de testes, Granado foi o melhor em dois deles, praticamente dominando o encontro. “No ano passado nós estávamos muito rápidos em Misano, que é também uma pista que gosto, me adapto bem ao desenho daquele traçado. A Moto-E nunca correu em Le Mans, então todos terão que desenvolver um acerto totalmente novo para aquele traçado, mas é outra pista que me agrada e acho que a equipe vai se dar bem lá também”, observa o brasileiro.



Como todos os atletas de alto rendimento, Granado diz se ressentir pela ausência das competições. “Quebra o ritmo, mas é igual para todo mundo”, pondera ele. Tendo ainda praticamente um mês até a estreia, ele se diz preparado. “Dentro do que dá para fazer, tenho me dedicado bastante. É bom termos ainda um mês pela frente, por que assim os pilotos conseguem direcionar melhor o condicionamento individual para cada etapa. Mas assim que reabrirem as fronteiras já irei para a Europa, onde vou trabalhar melhor a preparação estando perto da equipe e do meu preparador, que é especialista no esporte. Espero que no começo de julho já esteja lá e aí vou fazer uma pequena pré-temporada, se podemos chamar assim. Me exercito em casa todos os dias e faço todo um trabalho para manter o foco na competição da melhor maneira possível. Uma diferença lá na Europa é que poderei andar de moto, coisa que é difícil agora aqui no Brasil”, detalha.



No dia 15 de julho, já na semana da primeira corrida, as equipes poderão fazer um teste oficial. “Também será em Jerez. Vai ajudar a recuperar um pouco mais do ritmo e botar em dia a adaptação com a moto. Será uma experiência curta, mas importante”, explica o brasileiro da equipe Avíntia. O brasileiro Eric Granado disputa o Campeonato Mundial de Moto-E com patrocínio de Oakley, Shark, Alpinestars e Thinkers, além do apoio de Orbea, Marazul, Edge e Frota.

Confira o calendário divulgado pelos organizadores do Mundial:



19/07 – Jerez de La Frontera, Espanha



26/07 – Jerez de la Frontera, Espanha



13/09 – Misano, Itália



19/09 – Misano, Itália



20/9 – Misano, Itália



10/10 – Le Mans, França



11/10 – Le Mans, França