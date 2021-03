Avai e Ferroviário avançam para segunda fase da Copa do Brasil

Twitter Oficial/Ferroviário Ferroviário avançou deixando para trás o Porto Velho

A segunda fase da Copa do Brasil conheceu mais dois classificados nesta quinta-feira (25). Pela primeira fase, o Avaí-SC venceu o Palmas-TO por 1 a 0, em partida disputada no interior do Paraná. Enquanto no estado do Rio de Janeiro, o Ferroviário-CE eliminou o Porto Velho-RO pelo mesmo placar.

Duque de Caxias

O Ferroviário tomou a iniciativa do jogo durante todo o primeiro tempo. Mas a melhor chance antes do intervalo foi do Porto Velho. Aos 27 minutos, após bola alçada na área, Sorbara pegou a sobra e soltou o pé para grande defesa de Jonathan. Na sequência, a Locomotiva chegou de novo com Gleisson. Enquanto a resposta coral veio com Berguinho e Adilson Bahia.

Depois das conversas nos vestiários, o Ferroviário manteve o domínio das ações, mas dessa vez com mais intensidade. Reinaldo, aos 11 e aos 18, teve boas chances de abrir a contagem. Mas na primeira tentativa parou nas mãos de Wellington e na segunda mandou para longe do gol. Do outro lado, o Porto Velho levou perigo com Ariel, aos 23. Mas foi o Ferrão que seguiu insistindo. Até que, aos 38, Adilson Bahia, de pênalti, garantiu a vitória do time cearense em Los Larios. Na sequência da Copa do Brasil, o Ferroviário terá pela frente o América-MG.

Cascavel

André Palma Ribeiro/Avaí Avai venceu o Palmas e agora enfrenta o Cascavel

O Avaí teve a primeira chance logo aos sete minutos de jogo em finalização de Getúlio, que parou nas mãos de Jennerson. Do outro lado, o Palmas chegou a responder com Luis Felipe, aos 11. Mas foi mesmo o Leão que continuou pressionando até o intervalo. Valdívia, aos 16, e Lourenço, aos 29, também esbarraram no goleiro adversário. Enquanto, já aos 47, Lourenço apareceu de novo e dessa vez viu João Bernardo afastar o perigo em cima da linha.

No segundo tempo, o cenário do duelo seguiu igual. Aos dois minutos, o Tricolor até voltou a levar perigo com Bruninho. Só que foi o Avaí que se manteve no ataque. Getúlio, aos quatro, ficou no quase. Já, aos 12, depois de bola alçada na área, Lourenço aproveitou a sobra para estufar as redes: 1 a 0. Na sequência, Getúlio e Renato também assustaram para o time catarinense, mas não conseguiram ampliar a contagem. Nada que estragasse a festa do Avaí. Na próxima etapa da competição, o Leão vai enfrentar o Cascavel-PR.