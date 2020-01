Árbitra FIFA comanda jogo do Aquidauanense na Copa do Brasil

Divulgação/FCF Charly Wendy faz o seu primeiro jogo pela Copa do Brasil

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a escala de arbitragem para os jogos da próxima semana que abrem a primeira fase da Copa do Brasil. O Aquidauanense enfrenta no dia 5 de fevereiro, 20h30, o ABC-RN no Estádio Noroeste e terá uma árbitra FIFA no comando do confronto.

A arbitragem será de Santa Catarina, comandada por Charly Wendy Straub Deretti. Ela terá como auxiliares Éder Alexandre e Eli Alves Sviderski, ambos do quadro da CBF. O sul-mato-grossense Renan Novaes Insabralde será o quarto árbitro.

Charly Wendy tem 32 anos e está no quadro da CBF desde 2018. Em 2019, além de comandar diversos jogos do Campeonato Brasileiro Feminino, foi, no masculino, quarto árbitro em jogos do Brasileirão e árbitro principal em partidas da Série B, como a vitória da Ponte Preta-SP sobre o Brasil-RS por 4 a 0, Série C, Série D e Aspirantes. Na Copa do Brasil será seu primeiro jogo.

Pior ranqueado no confronto contra o ABC, o Aquidauanense é o mandante da partida, mas precisa vencer para se classificar, já que o empate favorece o adversário. Se avançar, o Azulão enfrenta na segunda fase o classificado entre Vasco da Gama e Altos-PI.