Aquidauanense cai na Série D e leva junto segunda vaga do MS

Rafael Brozeguini/Rio Branco AC Rio Branco venceu os dois jogos contra o Aquidauanense na fase preliminar

Fim de linha, de novo, para o Aquidauanense FC na Série D do Campeonato Brasileiro. Pela segunda vez, o Azulão cai na fase preliminar, desta vez para o Rio Branco-ES. Neste domingo (30), pela rodada de volta, o time capixaba, que já havia vencido o primeiro jogo por 4 a 1, ratificou a classificação ao vencer por 2 a 0 em Cariacica. Mais esse insucesso do futebol sul-mato-grossense pode atingir diretamente o Dourados AC, vice-campeão estadual.

O Jogo

No estádio Kleber Andrade, as duas equipes arriscaram pouco no primeiro tempo. O Aquidauanense assustou com chute perigoso de Tiziu, aos 35 minutos. O Rio Branco quase abriu o placar com Diego Noronha. Aos 44, ele se livrou de três marcadores e chutou cruzado.

Já na segunda etapa, o Brancão voltou disposto a confirmar a vaga. Logo no primeiro minuto, Marcus Vinicius aproveitou rebote na área do Aquidauanense e abriu o placar. Aos 24, o zagueiro Jaime, da equipe visitante, tentou tirar a bola da área e acabou marcando contra, fechando o placar de 2 a 0.

MS perde vaga na Série D

Com o resultado, o Rio Branco entra no Grupo A6 da Série D, o que deve marcar o reencontro do técnico Cláudio Roberto com o EC Águia Negra, onde foi campeão sul-mato-grossense em 2012. Por outro lado, a queda do Aquidauanense e as classificações do GAS-RR e do Tocantinópolis-TO para a fase de grupos deve acarretar a queda do Mato Grosso do Sul no Ranking de Federações da CBF para a 25ª posição e, consequentemente, a perda de uma vaga na Série D, já que no próximo ano não será mais disputada a fase preliminar. Isso evitaria que o Dourados AC, atual vice-campeão, dispute a competição, sobrando apenas a vaga do Costa Rica EC, campeão.

A esperança agora está na campanha do Águia Negra na competição. Se o time de Rio Brilhante conseguir atingir, pelo menos, a terceira fase e os times dos estados concorrentes, Tocantins, Roraima caírem antes, a situação pode ser inverter. Nas outras ocasiões que o Águia disputou a competição, porém, sempre caiu na fase de classificação.