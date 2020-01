Professores são convocados para autenticação de documentos

Divulgação/ PMTrêsLagoas Professores realizarão no sábado autenticação de documentos para participar do Processo Seletivo Simplificado

Professores foram convocados pela Prefeitura Municipal de Três Lagoas para realizar a autenticação de documentos para participar do Processo Seletivo Simplificado de Professores em caráter temporário em 2020, neste sábado (11).

Ao todo, 1782 profissionais participam da seleçã. A diretora de Recursos Humanos, ngela de Souza Brasil, afirma que os professores deverão levar os documentos comprobatórios de titulação na Escola Municipal Ramez Tebet, das 07 às 17h.

“Todos que comparecerem ao local serão atendidos. Orientamos aos professores a terem atenção aos documentos que são solicitados no edital (anexado abaixo). Para que os mesmos os levem organizados, com a cópia junto com a original, tudo para facilitar o fluxo”, explicou a ngela no pronunciamento.

A respeito do ano de 2019, a diretora pontuou que devido a grande demanda de profissionais, é preciso fazer um esforço para manter o atendimento humanizado para todos. São 100 servidores treinados que estarão atendendo os convocados.