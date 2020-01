Processo seletivo de Professores é discutido em reunião

Divulgação/ FETEMS secretário adjunto de Educação

Foi feita uma reunião a respeito do processo seletivo de Professores, onde foi discutido a respeito de que certificados com assinatura digital não sejam necessários a autenticação, a extinção dessa obrigatoriedade do domicílio eleitoral e residencial, assim como os locais onde as provas devem ser realizadas.

Presentes na reunião estavam o Professor Jaime Teixeira, presidente da FETEMS (Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul), a Secretária de Comunicação, Deumeires Morais e o secretário adjunto de Educação do estado Edio Rezende.

Sobre a certificados com assinatura digital não precisarem de autenticação, ficou concordado que para assinaturas manuais a autenticação permanece. Sobre os locais das provas, um deve ser publicado o edital até quarta-feira, com a solicitação da FETEMS que a UCBD não seja um dos locais de prova pela dificuldade de acesso.

Jaime Teixeira ainda pontuou no encontro que a prova de seleção é uma medida para moralizar as contratações dos profissionais da área da educação. Assim se torna inviável indicações políticas e de outras ordens, fazendo que o professor convocado que for classificado tenha garantida sua contratação.