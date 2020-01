Nova pesquisa de mensalidade escolar em Dourados

Divulgação Procon/Dourados, realizou pesquisa

Perto do início das aulas escolares, o Procon de Dourados fez uma pesquisa a respeito do preço da mensalidade escolar de 14 séries, do Infantil ao Ensino Médio, em nove estabelecimentos particulares de ensino da cidade. Os dados foram coletados até esta quinta-feira (16).



O Pré Escolar teve uma diferença de 114,6% entre a menor mensalidade, R$ 476,83, e a maior, com o preço de R$ 1.023,00.



A maior discrepância é do Ensino Fundamental 2, onde a diferença chega a 277,1%, com a maior mensalidade tendo R$ 1.943,00 e a menor com R$ 513,33.



Já o Fundamental 1, teve uma diferença de 215,4%, de 476,83 à R$ 1.504,00. No Ensino Médio, 259,5% de diferença, de R$ 645,37 até R$ 2.320,00.