Salários de 92% dos servidores é pago nesta quarta

Pagamento referente a dezembro está disponível para saque nas agências

Salário de dezembro de 6.774 de um total de 7.359 servidores públicos municipais de Dourados, foram pagos nesta quarta-feira (8). Receberam no quinto dia útil os trabalhadores que ganham até R$ 7,3 mil líquidos, que são 92% do funcionalismo.

Os 449 servidores que ganham acima de R$ 7,3 mil líquidos devem receber na semana que vem, segundo previsão do secretário municipal de Fazenda, Carlos Dobes Vieira. Dobes informa ainda que para o pagamento da folha de dezembro foram utilizados recursos próprios do município, no valor total de R$ 17.769.533,04.

Valor total da folha de dezembro é de R$ 22.962.668,30. O saldo remanescente é de R$ 4.712.227,53. Além dos salários, a prefeitura de Dourados também pagou integralmente o auxílio doença de 136 servidores, no valor de R$ 480.907,73.