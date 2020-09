Mato Grosso do Sul recebe R$ 789 mil da União

Divulgação Senador Nelsinho Trad

O senador Nelsinho Trad (PSD) conseguiu a liberação de R$ 789.116,90 do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) para obras de pavimentação e drenagem de cinco municípios de Mato Grosso do Sul. As cidades contempladas são: Bandeirantes, Bela Vista, Brasilândia, Campo Grande e Juti.

De acordo com o MDR, já foram pagos R$ 184.380,95 para Bandeirantes. Esse é o último pagamento do projeto que teve 82,86% executado.

O município de Bela Vista também recebeu R$ 184.380,95 para obras de pavimentação e drenagem da Rua Barão de Melgaço e adjacentes.

Segundo o senador Nelsinho Trad, para Brasilândia foram R$ 191 mil para o recapeamento asfáltico de diversas ruas do Bairro Novo Porto João André, R$ 157.680,00 para obras em Juti e Campo Grande recebeu R$ 71.675,00 para obras do Bairro Tijuca. “Nesse projeto de Campo Grande, ainda serão pagos pelo MDR R$ 772.660,00”, comentou o senador.

De acordo com assessoria, ao todo a Capital Sul-mato-grossense, já recebeu neste ano R$ 53,2 milhões da União por intervenção do senador Nelsinho Trad. “Mais de R$ 10 milhões para obras de infraestrutura e quase R$ 40 milhões para saúde”, destacou o senador.​