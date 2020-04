Logo ao abrir dólar bate R$ 5,29

O dólar opera em alta nesta sexta-feira (3). Às 8h56, a moeda norte-americana subia 0,59%, vendida a R$ 5,2949. Na máxima, o dólar atingiu R$ 5,2974,batendo novo recorde, com o sentimento de aversão ao risco fortalecido pela disseminação contínua do coronavírus, com as infecções ultrapassando 1 milhão em todo o mundo, e com investidores à espera de dados do mercado de trabalho dos EUA.