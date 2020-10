Estado deve receber mais de R$ 10 milhões para infraestrutura

Tamanho do texto

Divulgação/ Assessoria A senadora e o Ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho

A senadora Simone Tebet (MDB-MS) confirmou a liberação dos restos a pagar relativos a emendas individuais de anos anteriores destinadas à infraestrutura de Mato Grosso do Sul. Ao todo, foram pagos R$ 10,3 milhões para 22 municípios. Este montante diz respeito a emendas apresentadas pela senadora aos orçamentos de 2016, 2017 e 2018. De acordo com assessoria, outros R$ 3,1 milhões ainda devem ser liberados, totalizando R$ 13,1 milhões.

A senadora confirmou a liberação dos recursos em encontro com o Ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. Os recursos atendem a demanda de diversos municípios para a execução de obras importantes para a população, como a pavimentação urbana. Apesar de o recurso não ter chegado nos anos esperados, a liberação do montante neste momento de crise chega em boa hora.