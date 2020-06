Dourados abre mais empresas do que fecha durante pandemia

A. Frota/Assecom Na lista de novos empreendimentos em Dourados, estão 746 micro ou pequenas empresas

Dourados apresentou bons números em relação à criação de novas empresas durante o período de pandemia do novo coronavírus. É o que aponta o relatório trimestral apresentado pela Secretaria Municipal de Planejamento nesta segunda-feira (22). Entre março e junho foram criadas 1.091 empresas e, no mesmo período, 405 empresas encerraram as atividades, um saldo positivo de 686 empresas.

Segundo o levantamento, entre as novas empresas criadas em Dourados, 345 são empresas de micro empreendedores individuais (MEI) e as demais são 746 micro empresas (ME) ou empresas de pequeno porte (EPP). A secretária de Planejamento, Adriana Benício, completa a informação dizendo que 1.290 empresas deram entrada na Secretaria com processos em busca da viabilidade de instalação de novos empreendimentos.

Vida própria

A advogada Patrícia Donzelli, secretária interina de Desenvolvimento Econômico, afirmou que a política adotada pela prefeita Délia Razuk no incentivo ao comércio e à economia, com a manutenção do comércio aberto mesmo em tempos de pandemia, aliada à preservação de vidas, deu certo.

A prefeita Délia Razuk afirmou que Dourados é uma cidade que tem vida própria e com a abertura de mais de mil empresas neste período demonstra que está no caminho certo, apoiando a atividade econômica e cuidando da saúde das pessoas. Délia lembrou que a prefeitura dispõe de vasta legislação que incentiva novos empreendimentos em Dourados.

Délia citou o Plano de Desenvolvimento Economia (PDE), criado com o objetivo de promover o desenvolvimento econômico, industrial, social, turístico, de serviços, comercial e tecnológico do Município, com foco no aumento da contratação de mão de obra local.

O PDE, criado pela Lei nº 3.532, de 13 de fevereiro de 2012, poderá, para instalação, modernização e ampliação de empreendimentos industriais, comerciais ou de prestação de serviços, conceder os seguintes incentivos: doação de imóvel para empresa interessada em instalar-se no município, ampliar instalações já existentes ou relocalizar-se para proporcionar aumento de produção e de atividades; permissão de uso de pavilhões industriais de propriedade do Município, pelo prazo de até três anos prorrogáveis por igual período; e isenção ou redução do ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza) decorrentes de obras de construção ou ampliação.

O PDE também garante a isenção do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) incidente sobre o imóvel onde funcionar a empresa incentivada; e ainda a isenção de taxas e/ou emolumentos inerentes ao projeto de construção, alvará e habite-se, somente quando se tratar de micro e pequenas empresas e aquelas integrantes de sistemas de condomínios, associações, incubadoras e cooperativas.