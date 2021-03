Tamanho do texto

Dólar opera em queda nesta quinta-feira (18), após o Banco Central do Brasil anunciar no dia anterior, aumento de 0,75% para 2,75%, na taxa básica de juros, é o primeiro aumento em seis anos. A decisão surpreendeu parte do mercado que esperava elevação por volta de 0,5 pontos percentuais .

Às 11h30, o dólar registrou queda de 0,81% cotado a 5,5396. Pela manhã a moeda chegou a ser cotada em R$ 5,4772.