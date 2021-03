Dólar opera em queda

Dólar permanece em queda nesta terça-feira (16), às 11h23, a moeda registrou queda de 1,14%, cotada a R$ 5,5746. No mês, o índice acumulado é de 0,61%. No ano, de 8,71%.

No dia anterior a moeda norte-americana fechou com forte avanço de 1,43%, na ocasião as atenções dos investidores estavam voltadas aos desdobramentos políticos em torno do Ministério da Saúde e aguardava as decisões envolvendo a política monetária do Banco Central e do Federal Reserve.