Nesta quinta-feira (10) o dólar abriu em queda, com recuo de 1,12%, cotado a R$ 5,1155. Na quarta-feira, o dólar fechou em alta de 0,92%, a R$ 5,1737. No acumulado do mês, passou a registrar recuo de 3,23%. No ano, contudo, ainda tem alta de 29,03%.

Às 11h54, a moeda norte-americana recuava 1,98%, cotada a R$ 5,0713. Na mínima até o momento, chegou a R$ 5,0683.