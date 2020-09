Dólar opera em alta

Nesta terça-feira (22) o dólar opera em forte alta, com aumento de 0,53%, vendido a R$ 5,4276. Na segunda-feira, o dólar encerrou o dia em alta de 0,38%, a R$ 5,3989. Ao longo do dia, chegou a flertar com os R$ 5,50. Com o resultado, a moeda acumula queda de 1,5% no mês. No ano, tem alta de 34,64%.

Às 11h36, a moeda norte-americana era vendida a R$ 5,4270, em alta de 0,52%.