Dólar opera em alta nesta quinta-feira (30). Às 8h08, a moeda norte-americana subia 0,57%, vendida a R$ 4,2435, com o mercado ainda de olho nas consequências do coronavírus na China e com atenção às políticas monetárias no Brasil e nos Estados Unidos. Na quarta-feira a moeda norte-americana terminou o dia vendida a R$ 4,2193, em alta de 0,62%.