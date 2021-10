Dólar opera em acima de R$ 5,50

Tamanho do texto

O dólar opera novamente com valorização frente ao real nesta quarta-feira (6), atingido na véspera o nível mais alto desde abril. Às 12h53, a moeda norte-americana subia 0,54%, cotada a R$ 5,5136. Na máxima do dia até o momento, chegou a R$ 5,5251. Já o dólar turismo era negociado no patamar de R$ 5,72 o papel moeda, chegando a superar R$ 6 nas compras por meio de cartão pré-pago.