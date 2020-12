Tamanho do texto

Nesta quinta-feira (17) o dólar fechou em queda, com recuo 0,49%, cotado a R$ 5,0778. Na quarta-feira, o dólar subiu 0,30%, a R$ 5,1030. Na parcial do mês, acumula queda de 5,03%. No ano, ainda registra alta de 26,63%.