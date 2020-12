Nesta segunda-feira (07) o dólar fechou em queda, com recuo de 0,10%, cotado a R$ 5,1184, Na máxima do dia, a moeda foi a R$ 5,1701. Na mínima, a R$ 5,0572. Veja mais cotações. No acumulado do mês, a moeda norte-americana registrou recuo de 4,27%. No ano, contudo, ainda tem alta de 27,65%.