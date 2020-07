Dólar fecha em queda nesta quarta

O dólar fechou em queda mais uma vez nesta quarta-feira (22). A moeda norte-americana encerrou o dia em baixa de 1,80%, vendida a R$ 5,1161 - a menor cotação desde 12 de junho, quando fechou em R$ 5,0411. Na mínima do dia, chegou a R$ 5,0836,com os mercados financeiros ainda se beneficiando do acordo europeu para retomada econômica, mas com o aumento das tensões entre China e Estados Unidos, após o governo de Donald Trump determinar o fechamento do consulado chinês no Texas, e da promessa de retaliação oriental.