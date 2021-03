Dólar fecha em queda após alta na taxa Selic

Tamanho do texto

Moeda norte-americana fechou em queda nesta quinta-feira (18), recuo registrado foi de 0,30%, e a cotação chegou a R$ 5,5680. Na semana, o dólar acumulou alta de 0,15%. Enquanto no ano o acúmulo é de 7,34%. No mês, há queda de 0,65%.

A queda foi registrada após o Banco Central do Brasil anunciar no dia anterior, aumento de 0,75% para 2,75%, na taxa básica de juros, é o primeiro aumento em seis anos. A decisão surpreendeu parte do mercado que esperava elevação por volta de 0,5 pontos percentuais .