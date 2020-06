Dólar fecha a R$ 5,36

Tamanho do texto

O dólar fechou em alta pelo 7º dia seguido nesta quinta-feira (18). A moeda norte-americana encerrou o dia em alta de 2,07%, vendida a R$ 5,3698 - maior cotação de fechamento desde 1º de junho (R$ 5,3868). Na máxima da sessão, bateu R$ 5,3843, após decisão do Copom de reduzir taxa básica de juros de 3% para 2,25%, como o esperado pelos mercados, e de olho no noticiário político local após a prisão de Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro.