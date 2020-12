Tamanho do texto

Nesta segunda-feira (14) o dólar opera em queda, com recuo de 0,33%, vendido a R$ 5,0282. Na mínima até o momento, chegou a R$ 5,0240, renovando mínimas desde 12 junho (R$ 5,0024). Na sexta-feira, o dólar fechou em alta de 0,14%, a R$ 5,0446, mas recuou 1,54% na semana. Na parcial do mês, tem queda 5,65%. No ano, ainda registra alta de 25,81%.