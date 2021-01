Dólar abre em alta

Tamanho do texto

Nesta quinta-feira (07) o dólar opera em alta , com aumento de 0,43%, vendido a R$ 5,3271. Veja mais cotações. Na máxima, chegou a R$ 5,3699. No dia anterior, o dólar subiu 0,84%, cotado a R$ 5,3044, numa sessão volátil, com a pressão levando o Banco Central a fazer oferta extraordinária de liquidez para amenizar a volatilidade. Na parcial da semana, a moeda norte-americana acumula alta de 2,26%.