Nesta terça-feira (22) o dólar opera em leve alta, com aumento de 0,2%, vendido a R$ 5,1324. Na segunda-feira, o dólar fechou em alta de 0,80%, cotado a R$ 5,1223, em meio à maior cautela dos investidores diante de uma nova variante do coronavírus identificada no Reino Unido.