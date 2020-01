Arrecadamento de REFIS chega a R$ 7,8 milhões

Divulgação Foi dado 100% de desconto nos juros de multas pagas à vista..

Foram arrecadados R$ 7,8 milhões no Programa de Recuperação Fiscal para com a Fazenda Pública Municipal (REFIS 2019), na cidade de Corumbá.

O secretário municipal de Finanças e Gestão, Luiz Henrique Maia de Paula, elopiou o sucesso da ação, “Foi um resultado muito positivo, uma vez que a estimativa era arrecadar cerca de R$ 6 milhões”.

Para quem pagou à vista, recebeu 100% de desconto nos juros e multas, somando R$ 1.712.064,33. Já com os parcelamentos alcançaram o valor de R$ 692.363,86. “O REFIS foi uma oportunidade única para os munícipes deixarem em dia suas pendências com o Fisco Municipal, com desconto considerável nos juros e nas multas. Essa arrecadação representa também a confiança da população no trabalho realizado pela gestão do prefeito Marcelo Iunes”, explicou o secretário.

Conforme foi divulgado, até o final do prazo estabelecido pela Lei Complementar 241, Corumbá ainda deverá arrecadar R$ 5.470.947,15. ““São recursos importantes para que o Executivo possa dar continuidade às obras realizadas em todas as áreas e cumprir suas obrigações institucionais”, terminou Luiz Henrique.