Intenção de consumo tem pequena redução em Campo Grande

Mariana Piell

Capital News



Anderson Ramos/Capital News Comércio em Campo Grande

A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) divulgou, nesta segunda-feira (22), a pesquisa de Intenção de Consumo das Famílias (ICF) de Campo Grande. De acordo com a publicação, houve uma ligeira queda na intenção de compras em abril em comparação ao mês de março.

De 110,1 no mês anterior, o índice caiu para 109,9 pontos. Em contrapartida, em comparação a abril de 2023, houve um aumento significativo, de 7,6% no índice.

Os aspectos que contribuíram para a queda no ICF foram a avaliação do momento para compra de bens duráveis; do acesso ao crédito e avaliação do emprego atual. Já a perspectiva de consumo e avaliação da renda atual alavancaram o índice em relação ao ano anterior

A economista do Instituto de Pesquisa da Fecomércio MS, Regiane Dedé de Oliveira, explica que a queda da intenção de compra ocorreu em famílias de maior renda. “Percebemos que a retração na intenção de consumo se deu entre aquelas famílias com maior poder aquisitivo, ou seja, acima de 10 salários mínimos, enquanto as de renda menor houve ligeiro aumento”.