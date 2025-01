Soja em Dourados tem boa performance e produção cresce em Mato Grosso do Sul

Viviane Freitas

As lavouras de soja em Dourados, no sul de Mato Grosso do Sul, apresentam boas condições de desenvolvimento, conforme informado pelo departamento técnico da Coperplan. A área cultivada abrange 223 mil hectares, com a soja já passando por diferentes fases de desenvolvimento.

De acordo com o engenheiro-agrônomo Raul Campos, 15% das lavouras estão na fase de enchimento de grãos, enquanto 75% estão em floração e 10% em crescimento vegetativo. As chuvas têm sido favoráveis, o que contribui para o bom desenvolvimento das plantas, embora haja preocupações com o ataque de pragas e lagartas, que aumentam a pressão sobre as lavouras.

O levantamento de Safras & Mercado aponta que a área de soja cultivada em Mato Grosso do Sul na safra 2024/25 deve atingir 4,350 milhões de hectares, uma leve alta de 1,4% em relação ao ano passado, quando a área foi de 4,290 milhões de hectares. A expectativa é que a safra deste ano seja ainda maior, com aumento de 19,3% na produção.

A produção estimada para a safra de soja em 2024/25 é de 15,582 milhões de toneladas, em comparação com as 13,062 milhões de toneladas colhidas na safra anterior. Esse aumento de 19,3% reflete a boa performance das lavouras, que têm se beneficiado das condições climáticas favoráveis.

O rendimento médio das lavouras deve atingir 3.600 quilos por hectare, um aumento significativo em relação aos 3.060 quilos por hectare colhidos na safra passada, o que demonstra o bom desempenho da cultura e as expectativas otimistas para a safra de soja deste ano em Mato Grosso do Sul.