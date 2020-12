Último dia do espetáculo Dançar as fúrias

Reginaldo Borges Dançar as fúrias

Encerrando a ´Temporada Quanto Custa?́ deste ano a Cia Dançurbana, encena nesta sábado (05) o ´Dançar as fúrias´, às 20h, em uma programação especial com a apresentação de dois solos do grupo, de forma online e ao vivo.

Já no outro final de semana de 10 a 12 de dezembro, às 20 horas, Ariane Nogueira encena ´A pele de dentro´. Esta Temporada, por meio do projeto ´Confluências´, conta com o incentivo do Fundo Municipal de Investimento Cultural – FMIC/2019, da Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur).

Os valores arrecadados com os ingressos deste mês serão destinados a familia de Ingra Padilha, produtora e organizadora do evento Praça Bolívia, que morreu na quarta-feira (02) vítima de câncer.

Serviço:

A Cia Dançurbana apresenta o solo ´Dançar as fúrias´, com Ralfer Campagna, de 03 a 05 de dezembro, às 20 horas e, o solo ´A pele de dentro´, com Ariane Nogueira, de 10 a 12 de dezembro, às 20 horas. As apresentações fazem parte da ´Temporada Quanto Custa?´ e a contribuição consciente para as apresentações deste mês é pelo site www.sympla.com.br/cia-dancurbana-apresenta-singulares-mostra-de-solos__1055373. Mais informações em www.dancurbana.com.br/, Fanpage ou pelo Instagram.