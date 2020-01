Projeto Vem que Tem Férias na Biblioteca termina este mês

Tamanho do texto

Assessoria/PTL Programação segue até dia 31 de janeiro

Encerra dia 31 deste mês o Projeto Vem que Tem Férias na Biblioteca, com atividades lúdicas e interativas para crianças no período vespertino das 14h30 às 16h30. A ação acontece na Biblioteca Indústria do Conhecimento SESI de Coxim.

Serão oferecidas atividades de incentivo à prática de leitura de forma dinâmica, oficinas de artes, cineminha, jogos, brincadeiras e contação de histórias para crianças e adolescentes na faixa etária entre 6 a 14 anos, estimulando a convivência com o espaço da biblioteca e o prazer pelo hábito de ler.