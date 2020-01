Prefeitura busca apoio para Festival da Pesca Esportiva

Renê Marcio Carneiro/Prefeitura de Corumbá Confirmação do festival foi realizada pelo prefeito de Corumbá, Marcelo Iunes

Com três dias de evento, estão asseguradas a realização do Festival Infantil de Pesca e o Torneio de Pesca Esportiva, além de uma agenda cultural e desportiva. Vários parceiros já garantiram apoio ao Festival Internacional, como o Governo do Estado e a Associação de Pesca Esportiva do Pantanal (APEP).

A confirmação do festival foi realizada pelo prefeito de Corumbá, Marcelo Iunes. O evento, que será promovido conjuntamente pelas fundações de Meio Ambiente, Turismo, Esporte e Cultura e Patrimônio Histórico, está marcado para o próximo mês de abril.

Nesta quinta-feira (16), a diretora-presidente da Fundação do Meio Ambiente do Pantanal, Ana Cláudia Boabaid, apresentou o projeto á senadora Soraya Thronicke e ao deputado federal Loester Trutis. O secretário municipal de Segurança Pública, Edson Panes de Oliveira Filho, também participou da agenda, realizada na Associação Comercial e Empresarial de Corumbá (ACIC). “Estamos cada vez mais conscientes e é um orgulho enorme poder levar isso para as pessoas e, principalmente, saber que o turista abraçou a causa do Meio Ambiente aqui no Pantanal. A gente tem sim que mostrar essa bandeira que já foi levantada e suada. Vemos no convívio com as pessoas o quanto elas amam o Pantanal, o quanto os operadores de turismo amam o Pantanal e querem preservá-lo e brigam por ele. E também mostrar Corumbá e o Mato Grosso do Sul o resto do País. Temos que fomentar o turismo aqui. Aqui vemos coisas e imagens que são inimagináveis”, completou Soraya.

O deputado federal Loester Trutis também destacou a importância de um evento como o Festival Internacional de Pesca Esportiva. “Essa geração de renda e emprego que movimenta a economia, que demonstra que o cidadão sul-mato-grossense gosta de trabalhar, quer produzir, quer gerar riquezas que fiquem no Estado, só nessa região aqui a rede de turismo consegue fazer isso. Gerar renda ao grande empresário, que gera empregos, e na outra ponta da tabela, que é a população ribeirinha. O Festival Internacional de Pesca do Mundo vai mostrar para o restante do Brasil o quanto somos grandes em realizações de eventos”, completou o parlamentar.

Os parlamentares também comentaram a destinação das emendas feitas para a cidade no final de 2019. “Corumbá nos abraçou e agora chegou nossa vez de abraçar Corumbá”, afirmou Tio Trutits, que destinou R$ 750 mil para investimento no videomonitoramento da cidade. “Temos essa preocupação de tornar a cidade turística cada vez mais segura. O turista identificando que essas cidades são mais seguras, eles resolver vir para essa região. Também destinamos R$ 300 mil para o custeio de Saúde. Toda a cidade grande tem dificuldades com o custeio da saúde, ainda mais cidades com Corumbá que até gente de outros Pais vem para ter atendimento básico do SUS aqui”, observou.

A senadora Soraya Thronicke também destinou emendas para aquisição de quatro viaturas para a Guarda Municipal e mais R$ 1 milhão para a Santa Casa de Corumbá, conforme a assessoria. “Corumbá é esse polo que recebe pacientes de outras partes do Estado. No Brasil, a Saúde está precária”, afirmou, apontando que “uma gestão num modelo privado, de gestão privada” no hospital poderia entregar à população o atendimento que ela realmente merece.