Os Filhos de Campo Grande se apresenta no Programa do Ratinho

Divulgação/ assessoria Um dos momentos marcantes da carreira do trio está no encontro de Novos Talentos

O trio pioneiro no sertanejo universitário Os Filhos de Campo Grande" embarcam para São Paulo para se apresentar no Programa do Ratinho, do SBT, no dia 4 de novembro. Na estrada há 22 anos, o grupo estará em rede nacional a partir das 22 horas (horário de Brasília) e está na expectativa pela audiência dos sul-mato-grossenses.

Classificando como um sonho pisar no palco do Ratinho, Jorjão, que ao lado de Hemerson e Rafael, forma o trio de sertanejos comenta que a data é aguardada com ansiedade. "Queremos chegar lá, dar um abraço no Ratinho e mostrar o que o cantor sul-mato-grossense tem. Vamos levar o nome da nossa Capital e sei que teremos a audiência do nosso povo", comenta.

Dos três, o público pode esperar o modão cantado de forma bem animada, da mesma forma com que os precursores do sertanejo conquistaram os campo-grandenses. "Vai ser um dia fenomenal, muito mágico". De uma terra cheia de talentos musicais, especialmente no sertanejo, o músico lembra que Campo Graande ainda tem muito mais a mostrar para o Brasil.

"Os Filhos de Campo Grande" pode ser considerado o trio pioneiro no sertanejo universitário, caminhando ao lado de duplas como João Bosco e Vinícius, Maria Cecília e Rodolfo e Munhoz e Mariano, entre outros.

Formado em 1997 por Hemerson, Jorjão e Rafael, na época acadêmicos , o grupo ganhou fama nas rodas de tereré e nas violadas que começaram a se espalhar por Campo Grande em 2000.

Um dos momentos marcantes da carreira do trio está a vitória no concurso Encontro de Novos Talentos - Crystal Rodeio Itu, realizado em setembro, em Itu, cidade do interior de São Paulo. O Rodeio onde o trio se apresentou é considerada uma das maiores festas do peão do Brasil. Segundo assessoria o show dos cantores antecipou a apresentação de artistas renomados como Fernando e Sorocaba e da rainha da "sofrência", Marília Mendonça.