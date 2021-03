‘Lives Shows’ leva música e cultura a Três Lagoas

Divulgação/PMTL Evento é promovido pela Secretaria de Cultura do Município

Prefeitura Municipal de Três Lagoas por meio da Diretoria de Cultura da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, anunciou nesta quarta-feira (17), o evento “Lives Shows” promovido por meio de recursos da Lei Emergencial Cultural, Aldir Blanc.

Conforme a Secretaria de Cultura as lives serão realizadas nos dias 21 e 27 deste mês. No dia 21 de março, às 16h, será transmitido o Som do Gueto com o Eterno DMF, MC Ninja e MC Cronnos, DJ Matheus, DJ Menor, DJ The Best e DJ Marcelo. No dia 27, a partir das 19h, será a vez do Murilo Martinez que fará Live Show e oficina Violão Percussivo. Ambas lives serão transmitidas pelo youtube.

A Lei federal (Decreto 10.489/20), conhecida como Lei Aldir Blanc, prevê a liberação de recursos para o setor cultural no país visando amenizar o impacto da pandemia. O nome foi dado em homenagem ao compositor e escritor Aldir Blanc que morreu em maio de 2020, vítima do coronavírus.

Serviço:

O show live “Som do Gueto” pode ser assistido por meio do link: http://youtube.com/c/djthebest. E a oficina de Violão Percussivo no site: http://youtube.com/mteodoromartinez.