Grupo de Stand Up promete inovar as night de Campo Grande

Divulgação/ Casa da Sogra “Já é hora de começar levantar humor regional” afirmou Andersom Barão.

Humor na Guampa, grupo criado por quatro humoristas regionais, Andersom Barão, Igor Smith, O EmiJota e Zéh Teruya, com o intuito de colocar Mato Grosso do Sul no cenário de comédia nacional.

O Sul- mato-grossense já provou que gosta de humor, pois em alguns eventos com humoristas nacionais, tiveram que abrir sessões extras.

Reconhecendo o potencial local, o grupo abriu a oportunidade para novos humoristas. Casa da Sogra, lugar onde os comediantes têm a liberdade para se apresentar. “Não tínhamos onde se apresentar, nossa cultura gira em torno de música ao-vivo, comediante não tinha espaço, a um ano atrás era um evento a cada dois meses, com a casa da sogra damos a liberdade para novas pessoas, novos comediantes”. Explicou Marcos Junior (O EmiJota), Hoje são mais de 35 humoristas, todos no mesmo propósito.

Divulgação/ Casa da Sogra Apresentação na Casa da Sogra

Agora em Campo Grande o Kapital Comedy Pub, o primeiro bar de comédia no Estado, o qual está abrindo mais uma porta para os trabalhos com comédia.

Segundo Daniel Ipolito, proprietário do bar: “A ideia do Kapital Comedy Pub surgiu depois de acompanhar casas em São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná e em MS, não tínhamos, só vemos stand up em teatros com preços altíssimos, a nossa intenção é proporcionar ao campo-grandense uma interação com os artistas, com preço menores, fazer desse comedy um bar com apresentações semanais com artistas regionais e também nacionais”.