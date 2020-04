Feira do Peixe é cancelada em Três Lagoas

Tamanho do texto

Juliana Brum/Capital News Medida foi anunciada pela Prefeitura

A Prefeitura de Três Lagoas, em um breve anuncio informou o cancelamento da sétima edição da Feira do Peixe. Por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, por meio da Diretoria de Turismo, foi relatado que a medida é em razão a prevenção e segue as medidas adotadas pelo Comitê de Enfrentamento ao COVID-19 instaurada via decreto para a Cidade de Três Lagoas.

Evento acontece normalmente na Semana Santa. Em 2019 cinco mil pessoas visitaram o local e mais de 15 toneladas de pescado foi comercializado.