Expectativa é de arrecadar 12 milhões em Festival América do Sul

Também foi solicitada a manutenção do concurso “Soy Loco Por Ti América”.

Festival América do Sul Pantanal 2019 acontece de 14 a 17 de novembro em Corumbá. A confirmação é da diretora-presidente da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, Mara Caseiro.

"É importante discutirmos com a comunidade para sabermos o que as pessoas almejam para o Festival. É fundamental o envolvimento da sociedade, dos artistas locais para termos um evento que contemple todos os segmentos culturais, que seja plural e bastante democrático", afirmou.

Deurico/ Capital News

Além do envolvimento de instituições que trabalham com políticas afirmativas nos segmentos LGBT e negro, incluindo as religiões de matriz africana.