Leonardo Cabral/ Diário Corumbaense Império do Morro abriu Esquenta Corumbá no Porto Geral no domingo

O “Esquenta Corumbá”, começou no último domingo (19), tendo como palco um dos cartões postais mais famosos do município, o Porto Geral de Corumbá. O evento que tem como principal objetivo incentivar ainda mais a festa de Momo na cidade, que é considerada a maior e melhor da região Centro-Oeste.

“Junto com a Fundação de Cultura, pensamos em criar um evento que pudesse trazer as escolas de samba, junto com sua comunidade, para envolver nessa grande festa. Afinal, faltam 30 dias para a Folia de Momo e sabemos que Corumbá apresenta uma grande festa e atrai milhares de pessoas. Esses eventos que se caracterizam como pré-carnaval, tem como principal foco mostrar os trabalhos das escolas de samba que estão a todo vapor nos barracões e também proporcionar ao público um pouco do que se pode esperar no dia dos desfiles”, disse o presidente da Liga Independente das Escolas de Samba de Corumbá (Liesco), Zezinho Martinez. A Escola de Samba Império do Morro, uma das agremiações que mais conquistaram o título do Carnaval corumbaense, foi a anfitriã da primeira edição da festa, conforme o site Diário Corumbaense.

De acordo com o cronograma da Liesco, no dia 26 de janeiro, é a vez de Imperatriz Corumbaense e Vila Mamona; no dia 02 de fevereiro, Major Gama, Estação Primeira e Mocidade da Nova Corumbá e no dia 09 de fevereiro, Acadêmicos do Pantanal e A Pesada, atual campeã do Carnaval de Corumbá.

Os desfiles das escolas de samba serão nos dias 23 e 24 de fevereiro, domingo e segunda-feira de carnaval. O sorteio da ordem dos desfiles foi realizado no dia 03 de setembro e ficou assim:

Domingo - 23 de fevereiro

1ª - Unidos da Major Gama

2ª - Mocidade Independente da Nova Corumbá

3ª - Acadêmicos do Pantanal

4ª - Unidos da Vila Mamona

Segunda-feira - 24 de fevereiro

1ª - Imperatriz Corumbaense

2ª - Marquês de Sapucaí

3ª - A Pesada

4ª - Estação Primeira do Pantanal

5ª - Império do Morro