Dia do artesão é celebrado em live

Divulgação/PMTL Casa do artesão

Prefeitura Municipal de Três Lagoas por meio da diretoria da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec), promove nesta sexta-feira às 16h30, uma live em comemoração ao dia do artesão. Evento tem como tema "Empreendedorismo em Tempos de Pandemia” e será conduzido pela professora e artesã Luciana Mendes.

Para o diretor, Heriksen Presley a live irá contribuir para o conhecimento dos artesãos que buscam expandir seus negócios. “Estamos vivendo tempos desafiadores e acreditamos que com conhecimento podemos encontrar alternativas e saídas para continuarmos com nossos negócios e trabalhando com o que amamos. Parabenizamos todos os artesãos de Três Lagoas pelo seu dia e por nos presentearem com seu dom tão bonito”, explicou via assessoria.

O Dia do Artesão é celebrado no dia 19 de março em homenagem a São José, pai de Jesus que, conforme a bíblia, exercia a profissão de carpinteiro. O artesanato é considerado patrimônio cultural da nação, em Três Lagoas estão registrados em média mais de 100 artesãos.

Com intuito de homenagear e divulgar os trabalhadores que utilizam suas habilidades transformando-as em renda, a Semec divulgou o nome e telefone de todos os artesãos do município.

Serviço:

A lista com o contato dos artesãos pode ser consultada no link: http://www.treslagoas.ms.gov.br/.