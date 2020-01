De roda gigante a esportes radicais, população decidirá opções de lazer na 14 de Julho

Denilson Secreta/PMCG

A primeira etapa da consultoria pública para implantar atrativos na 14 de julho foi finalizada nesta quarta-feira (29). O próximo passo será a consulta online, onde todos poderão opinar como querem que a rua seja.



Nas 21 oficinas criadas para serem ouvidas nesta primeira etapa, houve uma divisão de: mulheres, lideranças, estudantes, jovens, adultos, crianças, pessoas com deficiência, comerciantes, moradores da 14 e imediações, representantes dos segmentos de lazer e entretenimento, turismo, inovação, trabalhadores do Mercado Municipal, do Camelódromo e da Feira Central.



Para o grupo de crianças, que fez parte da consulta, foi pedido que fizessem um desenho da 14 de Julho ideal. Entre as ideias que os menores deram, estava uma parede de escalada, roda gigante e espaço com brinquedos.



O nome do método que está sendo utilizado é Place Branding, um conceito que trabalha a questão de identificar a vocação do lugar. Existe apenas uma empresa especializada no segmento no país, a Place For Us, que está desenvolvendo o projeto da 14 de julho.



Segundo o consultor responsável pelo Place Branding, Caio Esteves, a próxima etapa é a abertura da plataforma digital, com um site onde será possível colher as informações não mais dos grupos de interesse e dos usuários da rua, mas da cidade como um todo.