Dagata, Willian e Igor fazem live para celebrar Dia Mundial do Rock

Nesta segunda-feira (13) se comemora o Dia Mundial do Rock e, mesmo com o afastamento social provocado pela pandemia do coronavírus, a data não poderia passar em branco. Para celebrar o trio formado por Fernando Dagata, Willian Grando e Igor Além faz a terceira apresentação virtual, desta vez com o objetivo de angariar fundos para artistas de Dourados que não estão podendo se apresentar. A apresentação começa às 20h (MS) e poderá ser vista no canal da banda Dagata & Os Aluízios no YouTube.

No repertório, além de sucessos da banda que Dagata e Willian fazem parte, promessa de clássicos do rock nacional e internacional, além de diversos sorteios de brindes doados por empresas parceiras como Due Gourmet, Pizzaria Forneria 84 , Livraria Canto das Letras, Punto Aureo Estúdio de Fotografia e Audiovisual, Youdonuts. A live conta ainda com o patrocínio da ADUEMS e do SINASEFE.

Segundo Fernando, a apresentação é uma maneira de ficarem mais perto do público que os acompanham em apresentações da banda e individuais em diversos bares na cidade, todos fechados por causa da pandemia. “Precisamos comemorar o Dia Mundial do Rock como todos os anos, mas a live é a única maneira de fazermos isso neste ano tão atípico e difícil. Mas também uma maneira de ajudar, lembrando que nossa live solidária será em prol dos artistas douradenses que tiveram seu sustento prejudicado com a pandemia”, disse.

Para colaborar, o internauta poderá fazer depósito em uma conta específica que estará na tela da apresentação. “Pense como se fosse o couvert artístico que se paga quando se acompanha uma banda, uma dupla, um cantor nos bares que gostamos de frequentar. Poderá ser feita doação de qualquer valor, mesmo que simbólica”, explica. A participação nos sorteios, porém, não depende da colaboração. “Queremos que todos que estejam assistindo a live, celebrando com a gente esse dia, possa concorrer aos brindes”, conclui Dagata.