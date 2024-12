Campo-grandense Reginaldo Leme lança autobiografia ‘Muito Além do Grid’

Viviane Freitas

Capital News



Divulgação O livro explora sua histórias marcante no jornalismo esportivo e da Fórmula 1 com Fittipaldi, Piquet e Senna

Divulgação

O livro explora sua histórias marcante no jornalismo esportivo e da Fórmula 1 com Fittipaldi, Piquet e Senna

O jornalista Reginaldo Leme, campo-grandense de nascimento, que ganhou o mundo e se tornou referência ao acompanhar as temporadas da Fórmula 1 por mais de 50 anos, acaba de lançar sua tão aguardada autobiografia, “Muito Além do Grid”. A obra explora sua história e trajetória marcante no jornalismo esportivo e na Fórmula 1.

Com diversos momentos vividos desde o início de sua carreira esportiva até os dias atuais, o livro contém 436 páginas divididas em 30 capítulos. Ele narra episódios memoráveis, como a cobertura do milésimo gol de Pelé, os títulos mundiais de Emerson Fittipaldi, Ayrton Senna e Nelson Piquet, além de bastidores de grandes escândalos do automobilismo, como a batida proposital de Nelsinho Piquet no GP de Singapura de 2008, conforme informa sua assessoria. Reginaldo Leme também revisita sua relação com Ayrton Senna, desde o afastamento em 1990 até a reconciliação antes da tragédia em Ímola, em 1994.

A autobiografia foi escrita em colaboração com o jornalista Alfredo Bokel e editada por Tiago Mendonça. O projeto é fruto de cinco anos de depoimentos e pesquisas. O livro inclui ainda um caderno de fotos e reflexões sobre a vida pessoal e profissional do "Mestre" Reginaldo Leme, que compartilha momentos difíceis e grandes vitórias com a honestidade e a paixão que marcaram sua carreira.

“Fico muito feliz em poder realizar este grande objetivo, que era colocar no livro os meus mais de 50 anos acompanhando a Fórmula 1, além do trabalho no futebol e nos Jogos Olímpicos. São histórias que vão fazer o leitor reviver comigo alguns dos principais momentos do esporte”, celebra Reginaldo Leme.

A autobiografia é indispensável para fãs de automobilismo, esportes e jornalismo, oferecendo um mergulho profundo nos bastidores das grandes coberturas que marcaram a história do esporte mundial. Reginaldo Leme já é famoso por lançar anualmente seu Anuário Automotor sobre a Fórmula 1 e demais categorias do automobilismo nacional e mundial.

Podcast especial

Nesta semana, o podcast especial de Natal do Pelas Pistas contou com a presença de um dos jornalistas mais importantes do automobilismo, Reginaldo Leme. Ao lado de Christian Fittipaldi, Nelsinho Piquet e Thiago Alves, Reginaldo falou sobre seu livro “Muito Além do Grid” e relembrou histórias marcantes. Confira no link. https://www.youtube.com/watch?v=oJMVOPhfyoE

Serviço:

“Muito Além do Grid” já está disponível para compra por R$ 79,90 no site da editora Oficina 259 - pelo e-mail [email protected] ou (http://www.automotoresporte.com/loja).