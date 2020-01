Arte no Meu Bairro leva shows de Watuci, Ana Cabral e Lauro Sérgio

Divulgação/PMCG Watuci é a primeira a subir no palco do Arte no Meu Bairro e apresenta um repertório com influências da música regional sul-mato-grossense

Neste sábado (11), o projeto Arte no Meu Bairro, acontece a partir das 17h, no Bairro Novos Estados, na Rua Alto Verdes esquina com a Rua Aracruz, e promete diversão com shows musicais de Watuci, Ana Cabral e Lauro Sérgio. Watuci é a primeira a subir no palco do Arte no Meu Bairro e apresenta um repertório com influências da música regional sul-mato-grossense.

A cantora tem na música seu hobbie desde a infância, incentivada por seu pai, Chito Messias, cantor paraguaio que formou um famoso trio em meados da década de 80, chamado Trio Harmonia. Por conta disso, possui variadas influências musicais, do sertanejo clássico até o sertanejo universitário.

De acordo com assessoria, depois é a vez da cantora Ana Cabral animar o público com repertório focado na MPB, que passeia pelo samba. Finalmente é a vez de Lauro Sérgio apresentar-se com repertório voltado para o sertanejo gospel. Ao longo de seus 25 anos de carreira, gravou um LP e mais de dez CDs, e no ano de 2015 lançou seu primeiro CD no estilo atual.

Os próximos bairros a receberem o projeto são o Maria Aparecida Pedrossian, Conjunto Estrela do Sul e Guanandi.

Serviço

Arte no Meu Bairro

Data: 11 de janeiro

Local: Bairro Novos Estados, na rua Alto Verdes esquina com a Rua Aracruz