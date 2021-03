Após sucesso na tv, ex-bbb reestreia no youtube

Tamanho do texto

Divulgação/Assessoria Ana Clara Lima

A ex-bbb Ana Clara Lima reestreou na última quarta-feira (17), seu canal no YouTube, na plataforma a repórter irá compartilhar curiosidades e segredos sobre a vida, carreira, cotidiano, experiências e desafios.

Atualmente Ana Clara atua como repórter e apresentadora da Rede BBB, programa transmitido pelo Globoplay, que faz o maior sucesso na internet por conduzir entrevistas com os participantes eliminados do reality. “Temos uma responsabilidade muito grande nos bate-papos, é uma verdadeira mistura de emoções”, ressaltou via assessoria.

A apresentadora é atualmente uma das figuras mais cotadas para campanhas on-line, representando diversas marcas mesmo em meio à pandemia. Conforme a assessoria seu nome tem aparecido nos Trending Topics do Twitter semanalmente, Segundo a equipe de Ana Clara a previsão para 2021 é trazer mais novidades para o público que a acompanha e curte o seu trabalho.