UPA 24H será instalada na sede da atual Clínica da Criança

Divulgação/PMTL Clínica da Criança de Três Lagoas (MS)

Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Três Lagoas anunciou nesta sábado (27), que irá implementar um novo Pronto Atendimento 24h na atual sede da Clínica da Criança, o intuito da ação é desafogar a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município e o Hospital Auxiliadora. A medida foi anunciada após o avanço no número de casos de Coronavírus em Três Lagoas.

Secretária SMS, Elaine Furio explica que o Hospital Auxiliadora conta atualmente com 30 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Covid-19, conforme a secretária até a última quinta-feira (25) apenas 5 leitos eram mantidos pelo Ministério da Saúde, contudo agora, passam a ser 15 leitos. Os recursos advindos do Município e Estado para a manutenção dos outros 10 leitos de UTI, que foram assumidos pelo Ministério da Saúde, serão destinados para a ampliação do número de leitos de enfermaria Covid-19 no município.

Divulgação/PMTL Horários de atendimento

“Hoje, infelizmente, não temos insumos, como sedativos e outros medicamentos, bem como recursos humanos, para conseguirmos aumentar ainda mais o número de UTIs Covid-19, com isso, vamos trabalhar com enfermarias e montar equipes multidisciplinares para tentar evitar com que as pessoas precisem de leitos de tratamento intensivo”, destacou a secretária via assessoria.

De acordo com a secretaria, a previsão é que sejam instalados novos leitos de enfermaria clínica na UPA-24h. “Tivemos um momento de pico de atendimento na UPA nesta quinta-feira (25) e causou atraso no atendimento dos pacientes e, apesar de estar normalizado, estamos fazendo o possível para evitar que isso ocorra novamente”, ressaltou Elaine.

Elaine ressalta que toda a administração da SMS está empenhada no processo de transformar a Clínica da Crianças em um Pronto Atendimento 24h . “Esse local terá como função triar e tratar pessoas com quadro simples, ou seja, classificações azul e verde de atendimento”, finalizou. Conforme a assessoria, o local está em fase de preparação e deverá começar a operar na próxima quarta-feira (31), dependendo apenas de material mobiliário e recursos humanos.

Confira o fluxo de atendimento divulgado pela SMS:

Em horário comercial, ou seja, das 6h às 17h, a população pode procurar atendimento em qualquer Unidade de Saúde da Rede, no Pronto Atendimento (Clínica da Criança – a partir de quarta-feira - 31), bem como na UPA, porém nesta última, apenas casos de Urgência e Emergência.

Das 17h às 19h, a população pode procurar atendimento em umas das 5 unidades do Saúde na Hora, que são: Vila Piloto, Interlagos, Paranapungá, Santa Rita e Vila Haro. Ou, ainda, no Pronto Atendimento (Clínica da Criança Criança – a partir de quarta-feira - 31) e na UPA (apenas casos de Urgência e Emergência).

Das 19h às 21h, o cidadão pode procurar, agora apenas em caso de suspeita de Coronavírus e Dengue, umas das Unidades Covid-19, que são: São Carlos, Vila Nova, Jardim Atenas, Santa Luzia, Maristela e Vila Alegre. E, claro, o Pronto Atendimento (Clínica da Crianças Criança – a partir de quarta-feira - 31) e na UPA (apenas casos de Urgência e Emergência).

Após às 21h e em finais de semana e feriados, fica o atendimento restrito apenas ao Pronto Atendimento (Clínica da Crianças Criança – a partir de quarta-feira - 31), para classificação de acolhimento azul e verde, ou seja, sintomas leves e outras patologias simples e a UPA, para caso de Urgência e Emergência.