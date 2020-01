Turismo do Mato Grosso do Sul será destaque em festival de Nova York

Divulgação/ MSGOV New York Times Travel Show

As paisagens turísticas do Mato Grosso do Sul estarão presentes em um dos maiores eventos de viagem do mundo, o New York Times Travel Show, nos Estados Unidos. O Estado foi um dos escolhidos para representar o Brasil na feira.



O evento acontece entre os dias 24 a 26 de janeiro. Porém já nesta quinta-feira (23), estão sendo realizados a capacitação dos Operadores de Turismo norte-americanos para vender pacotes de viagens para o Brasil.



Sendo o único representante do Centro-Oeste, o Mato Grosso do Sul fará uma apresentação de cerca de 10 minutos a respeito dos destinos turísticos para os Operadores de Turismo norte-americanos.



Para facilitar ainda mais a viagem do público americano para o Brasil, o visto de entrada no Brasil foi liberado para os Estados Unidos. É esperada que a ação aqueça o setor turístico do Estado neste ano.